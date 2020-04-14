Врач назвал ситуацию с коронавирусом в Москве парадоксальной

Снижение индекса самоизоляции в Москве при повышении числа зараженных и летальных исходов является парадоксом. Об этом в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил президент Российского медицинского общества, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов.

По словам врача, в начале объявленных карантинных мер москвичи демонстрировали дисциплинированность и строго соблюдали режим всеобщей самоизоляции — индекс превышал 4 балла.

Но когда количество заболевших начало расти вместе с числом смертельных исходов, индекс самоизоляции начал падать. «Это вообще парадоксальная ситуация», — сказал Ачкасов.

По данным сервиса Яндекс.Карты, индекс самоизоляции в Москве за последние сутки ночью повышался до 4,9 баллов, а днем падал до 3 баллов. В среднем за последние две недели он варьировался от 2,9 до 3,7 баллов. Этот показатель говорит о том, что на улице было много людей.