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Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса

Две станции московского метрополитена временно «изменили» свои названия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

На дверях станции «Домодедовская» Замоскворецкой ветки появились стикеры с названием «ДомаДедовская», намекающие пожилым людям на необходимость оставаться дома.

На станции «Бабушкинская» оранжевой ветки появились стикеры с названием «ДомаБабушкинская».

В пресс-службе метрополитена пояснили, что таким образом призывают пожилых москвичей и остальных жителей столицы соблюдать самоизоляцию и не подвергать опасности здоровье других людей.

В Подмосковье отменили транспортные льготы для людей на самоизоляции
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25 марта мэр Москвы Сергей Собянин временно отменил льготный проезд в общественном транспорте для лиц старше 65 лиц и граждан с хроническими заболеваниями. Им предписывается соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля в связи с распространением коронавируса.

По данным столичной мэрии, дома придется остаться около 1,9 млн москвичей.

Ограничения не коснутся работников системы здравоохранения старше 65 лет — для них льготный проезд по социальной карте москвича сохранится.

Теги: Москва, метро, коронавирус
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