Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса

Две станции московского метрополитена временно «изменили» свои названия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

На дверях станции «Домодедовская» Замоскворецкой ветки появились стикеры с названием «ДомаДедовская», намекающие пожилым людям на необходимость оставаться дома.

На станции «Бабушкинская» оранжевой ветки появились стикеры с названием «ДомаБабушкинская».

В пресс-службе метрополитена пояснили, что таким образом призывают пожилых москвичей и остальных жителей столицы соблюдать самоизоляцию и не подвергать опасности здоровье других людей.