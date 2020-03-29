Московское метро временно «переименовало» две станции из-за коронавируса
Две станции московского метрополитена временно «изменили» свои названия в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.
На дверях станции «Домодедовская» Замоскворецкой ветки появились стикеры с названием «ДомаДедовская», намекающие пожилым людям на необходимость оставаться дома.
На станции «Бабушкинская» оранжевой ветки появились стикеры с названием «ДомаБабушкинская».
В пресс-службе метрополитена пояснили, что таким образом призывают пожилых москвичей и остальных жителей столицы соблюдать самоизоляцию и не подвергать опасности здоровье других людей.