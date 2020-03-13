В Петербурге запретили массовые мероприятия более чем на 1 тыс. человек

Власти Петербурга и Ленинградской области одновременно вели в обоих регионах режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с документом, опубликованным на сайте администрации Петербурга, запрещается проведение с 16 марта по 30 апреля любых массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1 тыс. человек. Менее масштабные мероприятия жителям Петербурга рекомендовано не посещать.

Кроме того, всем общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации в Петербурге публичных мероприятий.

Тем же постановлением петербуржцам, вернувшимся в город из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, рекомендовано самоизолироваться у себя дома на 14 дней.

В числе рекомендованных мер борьбы с распространением коронавируса в документе, в частности, указаны: