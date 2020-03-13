В Петербурге запретили массовые мероприятия более чем на 1 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 12:25
Пассажиры застрявшего в Карибском море лайнера рассказали об обстановке Общество, 16:05 Новый бетон и конкурс девелоперов: главное в строительстве и недвижимости Pro, 16:02 ЦБ заявил о «лучшей готовности» финансовой системы к внешним шокам Финансы, 15:56 Китайский коронавирус. Самое актуальное на 13 марта Общество, 15:50 Антоха MC - РБК: «Я никакой не хедлайнер, я просто музыкант» Стиль, 15:47 Швеция заявила об угрозе военной эскалации в Балтийском регионе Политика, 15:42 Суд рассмотрит кассационную жалобу на приговоры Кокорину и Мамаеву Спорт, 15:34 Слушание по делу Серебренникова отложили из-за трещины на DVD-диске Общество, 15:32 «Уральские авиалинии» объявили об отмене рейсов в Италию и другие страны Общество, 15:25 Индекс РТС превысил 1050 пунктов и отыграл вчерашнее падение Quote, 15:22 Росстат зафиксировал рост заболеваемости пневмонией в Москве Общество, 15:21 «Неделю российского бизнеса» с участием Путина перенесли из-за вируса Экономика, 15:19 Матчи чемпионата Англии по футболу приостановлены из-за коронавируса Спорт, 15:15 Власти Чехии из-за коронавируса запретили своим гражданам выезд из страны Политика, 15:12
Вирус из Китая ,  
0 

В Петербурге запретили массовые мероприятия более чем на 1 тыс. человек

Власти Петербурга и Ленинградской области одновременно вели в обоих регионах режим повышенной готовности из-за распространения коронавирусной инфекции
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении в городе мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с документом, опубликованным на сайте администрации Петербурга, запрещается проведение с 16 марта по 30 апреля любых массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1 тыс. человек. Менее масштабные мероприятия жителям Петербурга рекомендовано не посещать.

Кроме того, всем общественным объединениям рекомендовано воздержаться от организации в Петербурге публичных мероприятий.

Тем же постановлением петербуржцам, вернувшимся в город из Китая, Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, рекомендовано самоизолироваться у себя дома на 14 дней.

В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество

В числе рекомендованных мер борьбы с распространением коронавируса в документе, в частности, указаны:

  • отказ работающих в Петербурге компаний, органов власти и местного самоуправления от отправки своих работников в командировки за границу;
  • отказ от проведения мероприятий с участием иностранцев;
  • переход на дистанционные способы проведения совещаний;
  • проведение дезинфекции помещений и транспорта;
  • выявление учащихся с признаками инфекционного заболевания и отказ в их допуске к учебе.

Вице-губернатору Санкт-Петербурга, отвечающему за решение вопросов здравоохранения, предписано вести в постоянном режиме мониторинг ситуации с распространением в городе COVID-19 и докладывать губернатору.

Перед подписанием постановления Беглов провел встречу с губернатором Ленинградской области Александра Дрозденко, в ходе которой была достигнута договоренность о синхронном введении в обоих регионах режима повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Собянин допустил ужесточение введенных в Москве из-за коронавируса мер
Общество

В соответствии с постановлением за подписью Дрозденко в Ленинградской области с 15 марта и вплоть до отмены нормы запрещены любые массовые мероприятия с числом участников более 300 человек. Остальные прописанные в документе меры схожи с мерами, указанными в постановлении губернатора Петербурга.

Накануне, 12 марта, режим повышенной готовности ввели власти Московской области, 5 марта — мэр Москвы Сергея Собянин. В обоих регионах запрещено проводить массовые мероприятия более чем на 5 тыс. человек.

13 марта режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса введен властями Хакасии. Здесь проведение массовых мероприятий рекомендовано ограничить.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Петербург, коронавирус
Материалы по теме
В Подмосковье ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
Власти Москвы ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter