Каршеринг «Яндекс.Драйв» на неделю приостановит оказание услуг в Москве

Каршеринг «Яндекс.Драйв» временно приостанавливает оказание услуг с 13 по 19 апреля в Москве, сообщил РБК представитель пресс-службы сервиса.

«Мы приносим свои извинения за ошибочную коммуникацию о работе сервиса — арендовать машины любой категории на длительный срок будет нельзя, в связи с введением более жестких ограничений на передвижения по городу и области», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Драйва».

Вечером 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении новых ограничительных мер в столице для борьбы с распространением коронавируса. На неделе с 13 по 19 апреля будет приостановлена работа большинства предприятий, за исключением органов государственной власти, медицинских организаций, предприятий пищевой и медицинской промышленности и продуктовых магазинов.

В частности, в столице в это время будет приостановлена работа каршеринга и ограничены услуги такси. По словам источников РБК на рынке каршеринга, власти столицы не обсуждали решение о приостановке работы с представителями рынка — об этом они узнали только из указа Собянина.