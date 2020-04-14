Эксперт сравнил темпы распространения COVID-19 в России и Италии
Определить скорое приближение пика заболеваемости коронавирусом возможно на основе данных, которые каждый день публикует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для этого несколько дней не должно расти количество новых случаев выявления заболевших, рассказала РБК заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. В этом случае, по ее словам, можно ожидать достижения пика заболеваемости.
«Скажем, вчера у нас, это, конечно, очень условно, было 185 случаев, а завтра 180 и послезавтра снова 180 — в прогностическом плане это хороший момент», — сказала она.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
По ее словам, в ближайшие четыре-пять дней будет понятно, где находится кривая роста числа зараженных в России, и тогда, возможно, будет уже выход на плато заболеваемости — период после прохождения пика, когда количество новых случаев заражения не превышает число заболевших в предыдущий день. Кожевникова отметила, что это произойдет, если россияне будут соблюдать ограничительные меры.
Прямое сравнение темпов заболеваемости в России и в других странах делать сложно, рассказала эксперт, — для этого надо учитывать множество факторов. Как правило, это можно делать, сравнивая графики заболеваемости в разных странах. Наиболее корректно, по ее словам, сравнивать от первого выявленного случая. «Нулевой пациент всем интересен, но он часто остается неизвестным», — рассказала она.