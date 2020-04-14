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Эксперт сравнил темпы распространения COVID-19 в России и Италии

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Определить скорое приближение пика заболеваемости коронавирусом возможно на основе данных, которые каждый день публикует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Для этого несколько дней не должно расти количество новых случаев выявления заболевших, рассказала РБК заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова. В этом случае, по ее словам, можно ожидать достижения пика заболеваемости.

«Скажем, вчера у нас, это, конечно, очень условно, было 185 случаев, а завтра 180 и послезавтра снова 180 — в прогностическом плане это хороший момент», — сказала она.

Коронавирус
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0 (за сутки)
Выздоровели
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0 (за сутки)
Заразились
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0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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По ее словам, в ближайшие четыре-пять дней будет понятно, где находится кривая роста числа зараженных в России, и тогда, возможно, будет уже выход на плато заболеваемости — период после прохождения пика, когда количество новых случаев заражения не превышает число заболевших в предыдущий день. Кожевникова отметила, что это произойдет, если россияне будут соблюдать ограничительные меры.

Прямое сравнение темпов заболеваемости в России и в других странах делать сложно, рассказала эксперт, — для этого надо учитывать множество факторов. Как правило, это можно делать, сравнивая графики заболеваемости в разных странах. Наиболее корректно, по ее словам, сравнивать от первого выявленного случая. «Нулевой пациент всем интересен, но он часто остается неизвестным», — рассказала она.

При этом скачки числа выявленных случаев не обязательно говорят об увеличении количества заболевших. Тут находят отражение «обращаемость [новых пациентов к врачам], количество обследованных, ну и, конечно же, вскрываются очаги какие-то, например в медучреждениях», сказала Кожевникова. Поэтому скачки числа выявленных в России случаев, скажем, от 500 случаев 31 марта к 771 случаю 2 апреля или от 1786 случаев 10 апреля до 2186 случаев 12 апреля, нужно оценивать «критически и анализировать» их. «Нынешний прирост [до 2558 выявленных случаев] не резкий, он предполагался, это закон эпидемиологии», — сказала она.

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По мнению Кожевниковой, ситуация в России по темпам роста количества зараженных близка к ситуации в Италии. «Но надо сказать, что в Германии кривая по количеству зараженных тоже была неприятной», — заявила она, отметив, что прямое сравнение делать сложно.

Завкафедрой инфекционных болезней отметила, что 80% зараженных коронавирусом в России болеют легко или находятся в состоянии средней тяжести. Основные проблемы возникают у тех, у кого есть осложнения, дающие тяжелую пневмонию.

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В России за сутки число новых случаев заражения коронавирусом впервые превысило 2,5 тыс. человек. Помимо этого 18 заболевших умерли. С начала распространения инфекции в России выявили более 18,3 тыс. зараженных и зафиксировали 148 летальных случаев. В Москве число инфицированных превысило 11,5 тыс. человек, 82 пациента скончались.

В Италии выявлено 159 тыс случаев заболевания, более 20 тыс человек умерли. 

По словам президента Владимира Путина, в России, и в частности в Москве, пик заболеваемости еще не пройден. Глава государства заявил, что по сравнению с другими государствами ситуация с коронавирусом в стране пока выглядит «более предпочтительно».

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Теги: коронавирус, новости РБК
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