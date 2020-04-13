Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах

Президент пообещал рассматривать проволочки, из-за которых что-то не будет доделано вовремя, как «преступную халатность со всеми вытекающими последствиями»

Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.

«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (выступление Путина демонстрировал телеканал «Россия 24»).

Говоря об угрозе COVID-19, президент отметил, что в России ситуация пока куда легче, чем в некоторых других странах, но призвал «не расслабляться», так как пик эпидемии еще не пройден.