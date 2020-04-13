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Пандемия коронавируса ,  
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Путин объяснил разгильдяйством вспышки COVID-19 в некоторых регионах

Президент пообещал рассматривать проволочки, из-за которых что-то не будет доделано вовремя, как «преступную халатность со всеми вытекающими последствиями»

Причиной вспышек коронавирусной инфекции COVID-19 или значительного роста скорости распространения болезни в некоторых регионах России стало «разгильдяйство», заявил президент Владимир Путин.

«Это результат разгильдяйства просто, я считаю. По-другому я не могу это назвать. Поэтому я прошу и специалистов на местах, и руководителей субъектов Российской Федерации, врачей, руководителей предприятий относиться ко всем требованиям главных санитарных врачей самым серьезным образом», — сказал Путин на прошедшем в режиме видеоконференции совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране (выступление Путина демонстрировал телеканал «Россия 24»).

Говоря об угрозе COVID-19, президент отметил, что в России ситуация пока куда легче, чем в некоторых других странах, но призвал «не расслабляться», так как пик эпидемии еще не пройден.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«У нас очень много проблем, нам здесь особо хвастаться нечем и ни к чему», — признал Путин. Сославшись на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, отметившей, что ситуация с распространением COVID-19 в регионах России отстает от московской на три-четыре недели, президент потребовал не допустить, что эта временная фора была потеряна впустую.

«У них у всех [регионов] есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять, его нельзя расходовать бездумно. Он должен быть использован самым эффективным образом», — сказал Путин, пообещав рассматривать проволочки, из-за которых что-то не будет доделано вовремя, как «преступную халатность со всеми вытекающими последствиями».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, коронавирус
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