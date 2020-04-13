В Италии число умерших пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс.

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

В Италии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 20 465 человек. Об этом сообщается на сайте департамента гражданской обороны страны.

Накануне департамент отмечал, что число скончавшихся зараженных составляло 19 899 человек. Таким образом, за сутки умерли 566 заболевших.

В Италии с начала вспышки коронавируса выявили более 159,5 тыс. случаев заражения. Сейчас лечение продолжают свыше 103,6 тыс. пациентов. Число выздоровевших превысило 35,4 тыс. человек.

Накануне в департаменте гражданской обороны сообщили, что в Италии за сутки умер 431 больной с COVID-19, что стало самым низким показателем роста смертности с 19 марта.