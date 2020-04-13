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Пандемия коронавируса ,  
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В Италии число умерших пациентов с коронавирусом превысило 20 тыс.

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

В Италии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 20 465 человек. Об этом сообщается на сайте департамента гражданской обороны страны.

Накануне департамент отмечал, что число скончавшихся зараженных составляло 19 899 человек. Таким образом, за сутки умерли 566 заболевших.

В Италии с начала вспышки коронавируса выявили более 159,5 тыс. случаев заражения. Сейчас лечение продолжают свыше 103,6 тыс. пациентов. Число выздоровевших превысило 35,4 тыс. человек.

Накануне в департаменте гражданской обороны сообщили, что в Италии за сутки умер 431 больной с COVID-19, что стало самым низким показателем роста смертности с 19 марта.

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По данным университета Джонса Хопкинса, Италия занимает третье место по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На первом месте находятся США (более 560,8 тыс.), а на второй строчке — Испания (свыше 169,4 тыс.).

В итальянском городе Бергамо работает полевой госпиталь для пациентов с COVID-19. Его помогали оборудовать российские военнослужащие. Заболевших в госпитале принимают российские и итальянские врачи.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Италия, коронавирус
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