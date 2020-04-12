В Италии число умерших с COVID-19 за сутки стало самым низким с марта

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В Италии за сутки умер 431 зараженный коронавирусом. Число скончавшихся больных стало самым низким с 19 марта, сообщает The Local со ссылкой на главу департамента гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

«Давление на наши больницы продолжает ослабевать», — отметил он.

Таким образом, число умерших больных с коронавирусом в Италии достигло 19 899 человек. 19 марта за сутки умерли 427 инфицированных. С начала распространения инфекции в стране выявили свыше 156 тыс. зараженных. Более 34 тыс. человек выздоровели.

За прошедшие сутки в стране подтвердили 1984 новых случая заболевания. В Италии от коронавируса продолжают лечиться 102 253 человека.