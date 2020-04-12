Ансамбль Александрова сыграл в поддержку борьбы с вирусом в Италии

Артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова сыграли и спели в поддержку итальянцев, которые борются с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в РБК.

Ведомство опубликовало ролик в соцсетях. Артисты исполнили произведения итальянских композиторов Джузеппе Верди и Джоаккино Россини. «Все произведения исполнялись александровцами на различных площадках во время гастролей и концертных турне», — говорится в сообщении.

Видео: Минобороны России

В конце марта Россия отправила в Италию самолеты с гуманитарной помощью. В страну прибыли около ста военных специалистов, а также техника. С помощью российских военнослужащих в итальянском Бергамо оборудовали полевой госпиталь для приема пациентов с коронавирусом. С 8 апреля российские и итальянские врачи начали принимать заболевших.