Число заболевших COVID-19 священников Московской епархии выросло до 18
Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монашествующих храмов и монастырей Московской епархии. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее сообщалось о выявлении COVID-19 у восьми священников шести московских храмов. В списке новых случаев заражения оказались клирики:
- храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе;
- храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово;
- храма Живоначальной Троицы в Свиблово;
- храма св. вмч. Георгия Победоносца в Коптево;
- Богоявленского кафедрального собора в Елохове;
- Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря;
- Донского ставропигиального мужского монастыря;
- Марфо-Мариинской обители милосердия.
Помимо этого еще 21 священник имеет симптомы инфекции и ждет подтверждения диагноза.