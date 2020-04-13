Число заболевших COVID-19 священников Московской епархии выросло до 18

Высоко-Петровский монастырь (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Коронавирус выявили у 18 священнослужителей и монашествующих храмов и монастырей Московской епархии. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале рабочей группы при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось о выявлении COVID-19 у восьми священников шести московских храмов. В списке новых случаев заражения оказались клирики:

храма Покрова Пресвятой Богородицы в Красном Селе;

храма Спаса Нерукотворного Образа в Перово;

храма Живоначальной Троицы в Свиблово;

храма св. вмч. Георгия Победоносца в Коптево;

Богоявленского кафедрального собора в Елохове;

Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря;

Донского ставропигиального мужского монастыря;

Марфо-Мариинской обители милосердия.

Помимо этого еще 21 священник имеет симптомы инфекции и ждет подтверждения диагноза.