У восьми священников в Москве выявили коронавирус
Восемь священников Московской заразились коронавирусом, еще у троих — подозрение на инфекцию. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Ранее, 5 апреля, патриархия сообщала о том, что коронавирус был обнаружен у трех священников. Таким образом, с прошлой недели заболели еще по меньшей мере пятеро священнослужителей.
Заражение было выявлено у клириков:
- храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (район Марьино);
- храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское;
- храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;
- храма преподобного Симеона Столпника за Яузой (Таганский район Москвы);
- храма св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке;
- храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.
«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.