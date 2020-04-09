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У восьми священников в Москве выявили коронавирус

Уже восемь священников Московской патриархии заразились коронавирусом, трое под подозрением. Прихожанам храмов, где они служили, в патриархии посоветовали самоизолироваться
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Восемь священников Московской заразились коронавирусом, еще у троих — подозрение на инфекцию. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, 5 апреля, патриархия сообщала о том, что коронавирус был обнаружен у трех священников. Таким образом, с прошлой недели заболели еще по меньшей мере пятеро священнослужителей.

Заражение было выявлено у клириков:

  • храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (район Марьино);
  • храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское;
  • храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;
  • храма преподобного Симеона Столпника за Яузой (Таганский район Москвы);
  • храма св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке;
  • храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

29 марта патриарх Кирилл во время проповеди в Храме Христа Спасителя призвал всех православных не посещать храмы до особого патриаршего благословения и молиться дома, а также не слушать священников, которые выступают против карантинных мер.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, священники
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