У восьми священников в Москве выявили коронавирус

Уже восемь священников Московской патриархии заразились коронавирусом, трое под подозрением. Прихожанам храмов, где они служили, в патриархии посоветовали самоизолироваться

Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Восемь священников Московской заразились коронавирусом, еще у троих — подозрение на инфекцию. Об этом сообщается на Telegram-канале рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Ранее, 5 апреля, патриархия сообщала о том, что коронавирус был обнаружен у трех священников. Таким образом, с прошлой недели заболели еще по меньшей мере пятеро священнослужителей.

Заражение было выявлено у клириков:

храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (район Марьино);

храма Рождества Пресвятой Богородицы в районе Крылатское;

храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском;

храма преподобного Симеона Столпника за Яузой (Таганский район Москвы);

храма св. ап. Андрея Первозванного в Метрогородке;

храма Вознесения Господня на Гороховом Поле.

«Прихожанам этих храмов напоминаем про необходимость быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться. Просим молитв о здравии болящих клириков и всех страждущих от коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.