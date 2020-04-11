В РПЦ дали инструкцию по освящению вербы дома в условиях самоизоляции

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Русская православная церковь (РПЦ) разместила инструкцию, как освятить вербу дома во время режима самоизоляции из-за коронавируса. Рекомендации опубликовали в Telegram-канале рабочей группы при Патриархе Московском и всея Руси, которая координирует деятельность церковных учреждений в условиях распространения инфекции.

В группе отметили, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в Вербное воскресенье 12 апреля. По благословению патриарха Кирилла верующие смогут освятить вербы самостоятельно у себя дома, говорится в сообщении.

Для этого прихожанам нужно прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим — краткое молитвенное песнопение. «Затем трижды окропить вербы святой водой со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь», — рассказали в группе.

Накануне в рабочей группе при патриархе допустили, что прихожане могут посещать храмы во время Страстной недели и на Пасху, если позволяет эпидемиологическая ситуация в регионе. Однако в РПЦ попросили верующих молиться дома и воздержаться от посещения соборов.