На висевшего на карнизе мужчину составили протокол о нарушении изоляции

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Полиция составила административный протокол о нарушении режима самоизоляции против мужчины, который повис на карнизе окна в московском районе Некрасовка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, 36-летний житель района решил сделать селфи на подоконнике, открыв перед этим окно. Однако он не удержался, но успел схватиться руками за карниз. Мужчина повис на карнизе на 15-м этаже многоквартирного дома. Его девушка попыталась ему помочь, но у нее не хватило сил.

Инцидент произошел в доме на улице Рождественской. Правоохранители прибыли на место происшествия и помогли втащить мужчину в квартиру. Мужчину и его девушку доставили в пункт полиции, для того чтобы они дали объяснения. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина находился в гостях в соседнем доме.