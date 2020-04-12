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На висевшего на карнизе мужчину составили протокол о нарушении изоляции

Видео: vihino_julebino_nekrasovka / VK

Полиция составила административный протокол о нарушении режима самоизоляции против мужчины, который повис на карнизе окна в московском районе Некрасовка. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, 36-летний житель района решил сделать селфи на подоконнике, открыв перед этим окно. Однако он не удержался, но успел схватиться руками за карниз. Мужчина повис на карнизе на 15-м этаже многоквартирного дома. Его девушка попыталась ему помочь, но у нее не хватило сил.

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Инцидент произошел в доме на улице Рождественской. Правоохранители прибыли на место происшествия и помогли втащить мужчину в квартиру. Мужчину и его девушку доставили в пункт полиции, для того чтобы они дали объяснения. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина находился в гостях в соседнем доме.

«Учитывая открывшиеся обстоятельства, в отношении гражданина составлены административные материалы за нарушение режима самоизоляции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

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В Москве и Подмосковье до 1 мая действует обязательный режим самоизоляции. Помимо этого, в московском регионе ввели социальную дистанцию 1,5 метра. За нарушения правил граждан ждет штраф на сумму до 5 тыс. руб., должностным лицам грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб., а юридическим лицам — до 500 тыс.

В Москве за нарушение карантина с момента введения ограничений оштрафовали 30 человек. В конце марта власти разрешили жителям столицы лечиться на дому, если заболевание протекает в легкой форме. Однако им нельзя покидать дома до полного выздоровления, как и проживающим с ними людям. За нарушение социальной дистанции в Москве выписали штрафы более 1300 жителям.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Москва, ГУ МВД, самоизоляция, коронавирус, новости РБК
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