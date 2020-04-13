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Коммунисты потребовали от Собянина выплатить москвичам по 20 тыс. руб.

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Фракция КПРФ в Мосгордуме обратилась к мэру столицы Сергею Собянину с требованием принять меры для поддержки москвичей в период режима повышенной готовности из-за коронавируса, сообщили РБК в пресс-службе фракции.

Депутаты от КПРФ попросили произвести единовременные выплаты всем москвичам, включая несовершеннолетних, в размере 20 тыс. руб. на каждого, оплатить за счет городского бюджета услуги ЖКХ для жителей столицы с 1 марта по 31 декабря 2020 года, обеспечить доставку продуктов питания и вывоз бытовых отходов тем, у которых диагностирован коронавирус, а также тем, кто вынужден соблюдать условия карантина.

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Кроме того, они предложили до конца года приостановить все выплаты по кредитным обязательствам, а выпадающие доходы банков компенсировать за счет бюджета. Также за счет бюджета, по мнению представителей КПРФ, следует оплатить арендную плату за занимаемые помещения всем представителям малого и среднего бизнеса по заключенным договорам до 1 марта.

Малый и средний бизнес они попросили освободить от региональных налогов. В то же время предлагается внести в Госдуму законопроект об освобождении представителей такого бизнеса от уплаты федеральных налогов, сборов и неналоговых платежей, в том числе страховых пенсионных взносов.

Также представители КПРФ предложили возобновить работу ликвидированных медицинских учреждений и ограничить рост цен на продукты и лекарства.

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Все это, по мнению депутатов от КПРФ, можно сделать за счет сокращения расходов на программу реновации, строительство метро, благоустройство города и содержание СМИ, освещающих деятельность мэрии. В случае продления режима повышенной готовности столичным властям предложили обратиться к правительству России, чтобы получить средства для поддержки населения за счет фонда национального благосостояния и золотовалютных резервов ЦБ.

10 апреля московские власти ужесточили ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Так, на неделю будет приостановлена работа большинства предприятий. Кроме того, в столице с 15 апреля будет работать пропускной режим для передвижения на всех видах транспорта. Еще раньше москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции. Выходить с дома можно только для похода в магазин или в аптеку, выгула домашних животных, а также чтобы выбросить мусор и обратиться за медицинской помощью.

Теги: КПРФ, Собянин, Москва, коронавирус
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