Голикова сочла маловероятным снятие ограничений из-за вируса к 9 мая

Татьяна Голикова (Фото: Global Look Press)

У России вряд ли получится снять все ограничительные меры из-за коронавируса ко Дню Победы. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает«Вести.ру».

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — сказала она.

Голикова отметила, что установленную на данный момент дату завершения периода нерабочих дней выбрали не случайно. «30 апреля определили, потому что нам нужно, чтобы прошло 2 цикла по 14 дней», — пояснила вице-премьер.

В Кремле сообщали, что парад в честь 75-летия Победы обязательно состоится, но допустили перенос даты его проведения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что приглашения на мероприятие пока не отзывали. По его словам, пока нет данных о том, отказался ли кто-то из лидеров приехать в Москву.