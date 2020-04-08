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Власти назвали цены на билеты для возвращающихся из-за границы россиян

Если у россиян, находящихся за границей, есть неиспользованные билеты иностранной авиакомпании, то они должны быть готовы заплатить €200 при рейсе из Европы и €400 в случае дальних перелетов. Об этом сообщило Министерство транспорта России после совещания рабочей группы в Росавиации. В случае с билетами российских перевозчиков доплачивать не придется. Как отметили в министерстве, российские авиаперевозчики позже осуществят взаимозачеты между собой.

В ведомстве отметили, что для детей возможны скидки. С иностранными компаниями вопросы компенсации за невыполненную перевозку пассажиры будут решать в индивидуальном порядке, в том числе через судебные процедуры, добавили в Минтрансе.

Власти допустили в ближайшие дни рейсы для вывоза россиян из семи стран
Общество

В ведомстве подчеркнули, что на эти вывозные рейсы могут претендовать только россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. Они должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Аэрофлот», в авиакомпании заявили, что сумма тарифа уже включает в себя все таксы и сборы. Пассажиры, возвращающиеся в Россию рейсами «Аэрофлота», полетят эконом-классом и могут взять с собой ручную кладь весом до 10 кг и багаж весом до 23 кг.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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С 27 марта Россия приостановила все регулярные и чартерные полеты за рубеж, кроме случаев вывоза на родину россиян (позднее и они были временно приостановлены) и отдельных полетов по поручению правительства.

По словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, в ближайшие дни находящихся за границей россиян могут начать вывозить из семи стран: Таиланда, Индии, Японии, Кипра, Испании, Турции и Черногории.

Теги: Минтранс, «Аэрофлот», коронавирус, билеты
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