В Чечне сообщили о еще двух умерших пациентах с коронавирусом

По словам министра, всего в регионе подтвердили 49 случаев заражения инфекцией. Он отметил, что более 1 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, находятся под наблюдением.

В оперштабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что в России выявили 15 770 случаев заражения коронавирусом, 130 человек умерли. За сутки в стране умерли 24 человека. Этот уровень смертности оказался самым высоким с начала распространения вируса в России. В штабе отмечали, что в Чечне выявили 47 заболевших и три человека скончались.