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В Чечне сообщили о еще двух умерших пациентах с коронавирусом

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Чечне умерли еще два пациента с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».

«Приходится констатировать, к сожалению, что летальный исход у пяти человек», — сказал он.

Утром 12 апреля на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в Чечне зафиксировано 47 случаев заражения, три человека умерли, 15 выздоровели.

Сулейманов рассказал, что в основном скончались люди старше 70 лет. Самому молодому умершему 63 года, отметил министр. Он сообщил, что у скончавшихся было большое количество сопутствующих заболеваний.

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По словам министра, всего в регионе подтвердили 49 случаев заражения инфекцией. Он отметил, что более 1 тыс. человек, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, находятся под наблюдением.

В оперштабе по борьбе с распространением инфекции сообщили, что в России выявили 15 770 случаев заражения коронавирусом, 130 человек умерли. За сутки в стране умерли 24 человека. Этот уровень смертности оказался самым высоким с начала распространения вируса в России. В штабе отмечали, что в Чечне выявили 47 заболевших и три человека скончались.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Чечня, коронавирус
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