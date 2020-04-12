В Чечне сообщили о еще двух умерших пациентах с коронавирусом
В Чечне умерли еще два пациента с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов в эфире телеканала «Грозный».
«Приходится констатировать, к сожалению, что летальный исход у пяти человек», — сказал он.
Утром 12 апреля на сайте стопкоронавирус.рф сообщалось, что в Чечне зафиксировано 47 случаев заражения, три человека умерли, 15 выздоровели.
Сулейманов рассказал, что в основном скончались люди старше 70 лет. Самому молодому умершему 63 года, отметил министр. Он сообщил, что у скончавшихся было большое количество сопутствующих заболеваний.