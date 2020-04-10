Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов

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Поставщики крупных торговых сетей повысили цены на продукты питания в среднем на 5–15%. говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поступившем в РБК.

«Отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20, 30 и 50%», — говорится в сообщении.

В ассоциации пояснили, что существенное влияние на стоимость товаров в конце марта и начале апреля стало оказывать резкое падение курса рубля. В АКОРТ сообщили, что повышение отпускных цен приводит и будет приводить к постепенному росту цен на товары по мере продажи закупленных ранее более дешевых товаров и замещения их более дорогими.

На покупательную способность населения влияют меры по борьбе с распространением коронавируса, так как приводят к закрытию предприятий, малого и среднего бизнеса. Торговые сети делают все возможное, чтобы удержать приемлемый уровень розничных цен, и минимизируют торговую наценку, заявили в ассоциации.

Вместе с тем АКОРТ предостерегает от введения запрета на повышение стоимости товаров. Это приведет к тому, что они могут вовсе исчезнуть с полок магазинов, предупреждает ассоциация. «Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара», — говорится в сообщении.