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Ретейлеры предупредили о росте цен у поставщиков продуктов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Поставщики крупных торговых сетей повысили цены на продукты питания в среднем на 5–15%. говорится в сообщении Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), поступившем в РБК.

«Отдельные поставщики уведомляют ретейлеров о намерении увеличить отпускные цены на 20, 30 и 50%», — говорится в сообщении.

В ассоциации пояснили, что существенное влияние на стоимость товаров в конце марта и начале апреля стало оказывать резкое падение курса рубля. В АКОРТ сообщили, что повышение отпускных цен приводит и будет приводить к постепенному росту цен на товары по мере продажи закупленных ранее более дешевых товаров и замещения их более дорогими.

На покупательную способность населения влияют меры по борьбе с распространением коронавируса, так как приводят к закрытию предприятий, малого и среднего бизнеса. Торговые сети делают все возможное, чтобы удержать приемлемый уровень розничных цен, и минимизируют торговую наценку, заявили в ассоциации.

Вместе с тем АКОРТ предостерегает от введения запрета на повышение стоимости товаров. Это приведет к тому, что они могут вовсе исчезнуть с полок магазинов, предупреждает ассоциация. «Установление предельной наценки конкретного товара ниже себестоимости его производства или продажи — гарантия быстрого дефицита этого товара», — говорится в сообщении.

Крупнейший ретейлер отказался от моратория на штрафы для поставщиков
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В АКОРТ отметили, что рост розничных цен на товары существенно отстает от увеличения закупочных цен. В условиях высокой конкуренции торговые сети минимизируют собственную наценку, и пытаются удержать своих покупателей. В частности, магазины Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит» и «Метро Кэш энд Керри» обнулили наценку на часть социально значимых товаров, рассказали в ассоциации.

Ранее в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение о проработке механизма заморозки цен на продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Глава думской фракции «Единой России» Сергей Неверов полагает, что нужно сократить наценку на каждом этапе на 10%. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал крупные розничные сети за наценки и назвал рост стоимости отдельных продуктов «беспределом».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: АКОРТ, продукты, цены
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