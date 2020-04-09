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Мишустин поддержал идею о заморозке цен на продукты

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России» о проработке механизма по ограничению цен на продукты. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, передает ТАСС.

По словам Хинштейна, Мишустин согласился почти со всеми предложениями фракции. Речь идет об ограничении цен на лекарства, продукты питания и другие товары первой необходимости. Также глава правительства поддержал вопросы, связанные с поддержкой бизнеса, работодателей, предприятий среднего и малого предпринимательства в части налоговых каникул и введения отсрочки по уплате арендных платежей, сообщил глава комитета.

Идею о заморозке цен на продукты озвучил глава фракции Сергей Неверов в ходе встречи с правительством, которая прошла в формате видеоконференции.

Материал дополняется. 

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