В Росавиации уточнили график вывозных рейсов из Сеула, Токио и Гонконга

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Два рейса из Сеула включили в график для вывоза на родину российских граждан, оказавшихся за границей из-за запрета авиасообщения на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

Все рейсы запланированы на воскресенье, 12 апреля.

Так, авиакомпания «Аврора» доставит во Владивосток и Хабаровск около 250 человек. Помимо этого 200 россиян вернутся из Бангкока в Красноярск авиакомпанией «Уральские авиалинии». В тот же день рейс «Аэрофлота» доставит соотечественников из Токио в Москву.

13 апреля рейс «Аэрофлот» доставит в Москву россиян из Подгорицы и Мадрида. Из этих городов прилетят, как ожидается, около 500 человек.

11 апреля из Бангкока вылетел борт «Аэрофлота» с 371 пассажиром. Из них 109 будут доставлены в Санкт-Петербург. Ожидаемое время прибытия в Санкт-Петербург — 22:18 мск. Затем лайнер вылетит в Москву. Ориентировочное время прибытия в столицу — 00:12 мск.