В Новосибирске за сутки подтвердили семь новых случаев заражения COVID-19

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В Новосибирской области за прошедшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с распространением заболевания на странице во «ВКонтакте».

Таким образом, количество заразившихся в области достигло 28 человек, десять пациентов выздоровели. Среди семи новых заболевших пять женщин и двое мужчин.

В оперштабе отметили, что три случая заражения завозные. Заболевшие прибыли в регион из Москвы, Краснодара и Сочи. Три человека контактировали с инфицированными. Одна пациентка никуда не выезжала и не контактировала с ранее выявленными заболевшими.

Помимо этого за сутки в детскую больницу № 3 поступили семь пациентов с признаками ОРВИ. Они приехали в Новосибирскую область из Москвы, Сочи и Индонезии, а также контактировали с заразившимися. Трех исцелившихся выписали. В оперштабе отметили, что у детей нет положительных результатов тестов на коронавирус.

По данным на 11 апреля, в инфекционной больнице № 1 в Новосибирске находятся 59 пациентов с подозрением на COVID-19. Диагноз лабораторно подтвердили у 18 человек. Накануне из медучреждения выписали двух человек, у которых не подтвердилось наличие коронавируса.