Первую смерть пациента с коронавирусом зафиксировали в Тюменской области

В Тюмени умерла 66-летняя женщина, у которой ранее выявили коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб в Telegram. Отмечается, что ранее пациентка вернулась в Тюмень из Москвы.

«Ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний», — говорится в сообщении. С первого дня госпитализации женщина находилась в тяжелом состоянии и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщили в оперштабе.

Согласно последним данным, в России число заболевших коронавирусом приблизилось к 12 тыс. человек, причем случаи заболевания зафиксировали в 83 из 85 регионах страны. По состоянию на 11 апреля, коронавирус не был подтвержден в республике Алтай и Чукотском автономном округе.