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Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса

К апрелю в России должны выздороветь более 1 тыс. зараженных кооронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По его словам в среднем на лечение пациента с инфекцией требуется около двух недель. В тяжелых случаях выздоровление может занять до двух месяцев.

«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие», — сказал Малеев.

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По словам академика, сейчас в мире нет эффективного лекарства от коронавируса. Он отметил, что пока в странах ведут испытания различных препаратов. Для лечения зараженного коронавирусом нужна комбинация из нескольких средств, заявил Малеев.

Академик также рассказал, что в случае наиболее благоприятного развития ситуации с инфекцией в России эпидемия может завершиться в июне. Однако полностью победить коронавирус удастся только после создания вакцины, отметил Малеев.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировали почти 12 тыс. случаев заболевания, 94 человека умерли. Затем в столичном оперштабе сообщили, что в Москве скончались еще восемь пациентов с инфекцией в возрасте от 39 до 84 лет. Помимо этого в Тюмени умерла первая больная с коронавирусом, ей было 66 лет.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Роспотребнадзор, коронавирус
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