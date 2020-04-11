Инфекционист спрогнозировал число исцелившихся к маю от коронавируса

К апрелю в России должны выздороветь более 1 тыс. зараженных кооронавирусом. Об этом «РИА Новости» сообщил советник директора по научной работе Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.

По его словам в среднем на лечение пациента с инфекцией требуется около двух недель. В тяжелых случаях выздоровление может занять до двух месяцев.

«Исходя из этого, можно предположить, что до конца апреля в России будет больше тысячи выздоровевших, так как у нас только около 20% тяжелых, остальные средней тяжести и легкие», — сказал Малеев.

По словам академика, сейчас в мире нет эффективного лекарства от коронавируса. Он отметил, что пока в странах ведут испытания различных препаратов. Для лечения зараженного коронавирусом нужна комбинация из нескольких средств, заявил Малеев.