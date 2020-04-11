Вирусолог назвал сроки создания безопасной вакцины от коронавируса

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На разработку вакцины от коронавируса в России уйдет около года. Об этом сообщил в интервью «Пятому каналу» профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов.

«Эта вакцина неинфекционная. <…> ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них вырабатывается иммунитет», — заявил Козлов.

Механизм нового препарата основан на том, что ученые берут гены вируса и вставляют их в вектор на основе ДНК. В отличие от вакцин, которые основаны на «убитом вирусе» и вызывают побочные эффекты, действие этого средства благоприятнее для организма, считает профессор.

По словам Козлова, специалисты уже выяснили, какие гены нужно использовать для создания вакцины. Вирусолог уточнил, что сначала лекарство будет несколько месяцев проходить доклинические испытания на животных, затем ученые перейдут к тестам на добровольцах.