Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 13:47
В Пятигорске арестовали захватившего заложников 9 апреля мужчину Общество, 21:05 В США количество умерших с коронавирусом превысило 17 тыс. человек Общество, 21:00 В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом Общество, 20:58 В Подмосковье введут режим пропусков и усилят патрули полиции Общество, 20:48 100 профессий будущего Экономика образования, 20:43  Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту Политика, 20:42 СМИ узнали об интересе «Реала» к футболисту «Лейпцига» Спорт, 20:39 В Москве оштрафовали еще пять нарушителей режима самоизоляции Общество, 20:28 Собянин рассказал о новых ограничениях. Главное для автомобилистов Авто, 20:24 СК опубликовал видео пожара в колонии под Иркутском после бунта Общество, 20:21 Глава Минэнерго США спрогнозировал сокращение добычи нефти к концу года Экономика, 20:14 Как быть востребованным в сфере ИТ Экономика образования, 20:13  Макгрегор потребовал закрыть границы Ирландии на время пандемии Спорт, 20:12 Мишустин подписал постановление о помощи мусорным операторам в регионах Бизнес, 20:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом

В Ставропольском крае скончалась вторая пациентка, у которой диагностировали коронавирус, сообщил в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

Как написал губернатор, умерла жительница Георгиевского городского округа, которой не было еще 50 лет. Она поступила в больницу, когда симптомы были уже ярко выражены, к тому же состояние женщины было осложнено сопутствующими заболеваниями. «Я выражаю самые глубокие соболезнования ее родным», — написал Владимиров.

На Ставрополье умер первый пациент с коронавирусом
Общество


Губернатор добавил, что женщина присутствовала на семейном мероприятии вместе с большим числом родственников. Поэтому сейчас власти региона ищут тех, кто общался с ней, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Утром 10 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом Ставропольского края сообщил о 52 подтвержденных случая заражения в регионе. Первая пациентка с диагностированным коронавирусом — женщина в возрасте 53 лет — скончалась 8 апреля. Помимо коронавируса она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Теги: Ставрополье, коронавирус
Материалы по теме
В Калининградской области умер первый пациент с коронавирусом
Общество
В Дагестане умерли три пациента с подозрением на коронавирус
Общество
В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter