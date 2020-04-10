В Ставропольском крае умерла вторая пациентка с коронавирусом

В Ставропольском крае скончалась вторая пациентка, у которой диагностировали коронавирус, сообщил в своем Instagram губернатор региона Владимир Владимиров.

Как написал губернатор, умерла жительница Георгиевского городского округа, которой не было еще 50 лет. Она поступила в больницу, когда симптомы были уже ярко выражены, к тому же состояние женщины было осложнено сопутствующими заболеваниями. «Я выражаю самые глубокие соболезнования ее родным», — написал Владимиров.

Губернатор добавил, что женщина присутствовала на семейном мероприятии вместе с большим числом родственников. Поэтому сейчас власти региона ищут тех, кто общался с ней, чтобы не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции.

Утром 10 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом Ставропольского края сообщил о 52 подтвержденных случая заражения в регионе. Первая пациентка с диагностированным коронавирусом — женщина в возрасте 53 лет — скончалась 8 апреля. Помимо коронавируса она страдала сердечно-сосудистыми заболеваниями.