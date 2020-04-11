Академик назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-2019 в России

В случае наиболее благоприятного развития ситуации с коронавирусом в России, эпидемия может закончиться в июне. Об этом сообщил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев в интервью «Парламентской газете».

Он отметил, что сроки завершения эпидемии во многом зависят от того, насколько строго россияне будут соблюдать режим самоизоляции и другие меры по профилактике коронавируса.

«Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину от коронавируса и всех привьем», — отметил Малеев. По его словам, вакцину от заболевания стоит ожидать к концу года. «Хорошо, если получится раньше», — добавил он.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица находится только «у подножия» пика распространения коронавируса. При этом называть сроки возможного спада эпидемии Собянин отказался, отметив, что у каждого специалиста точка зрения на этот вопрос различается.