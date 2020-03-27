Филатовская больница в Москве примет пациентов с коронавирусом

Московская больница № 15 им. Филатова (Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»)

Московская больница № 15 им. Филатова в Москве с 27 марта начнет принимать пациентов с коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с заболеванием.

Для приема заболевших с коронавирусной инфекцией выделено более 1,3 тыс. коек и 110 коек реанимации. Клиника оснащена оборудованием для борьбы с осложнениями: 146 аппаратами ИВЛ и двумя аппаратами ЭКМО.

По словам вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, к приему больных были подготовлены три корпуса стационара. «Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию», — отметила она.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Три корпуса больницы разделены на «грязные» и «чистые» зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. Для безопасности персонала и пациентов оборудован шлюз, через который будут проходить медработники.