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Политика ,  
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Замминистра Овсянников отреагировал на исключение из «Единой России»

Дмитрий Овсянников (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Экс-губернатор Севастополя, заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не стал комментировать РБК решение президиума генсовета «Единой России» об исключении его из партии из-за инцидента в аэропорту Ижевска.

«Есть решение [об исключении из партии]. Без комментариев», — заявил Овсянников.

Постановление об исключении члены президиума генсовета приняли ранее 8 апреля по рекомендации партийной комиссии по этике, где действия замминистра сочли не совместимыми с этическими нормами «Единой России».

Замминистра исключили из «Единой России» после инцидента в аэропорту
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Ранее телеканал РЕН ТВ написал, что Овсянников отказался выполнять просьбу сотрудников аэропорта Ижевска показать посадочный талон и начал ругаться с использованием нецензурной лексики. Сам Овсянников позднее сообщил РБК, что ранее его никогда не просили предъявлять документы при входе в аэропорт Ижевска. Он указал, что в итоге все требования выполнил. «Спорить с желанием оштрафовать бессмысленно», — указал он. Из-за инцидента в Минпромторге пообещали провести внутреннюю проверку.

Секретарь генсовета партии Андрей Турчак, комментируя решение партии об исключении Овсянникова, отметил, что его поведение в аэропорту является хамским и ему «нет и не может быть оправданий». Турчак сообщил, что также попросил премьер-министра Михаила Мишустина и главу Минпромторга Дениса Мантурова рассмотреть вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемому посту.

Теги: партия, исключение, губернатор
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