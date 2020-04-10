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Падение цен на нефть ,  
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Путин заявил о плане дальше обсуждать с Трампом нефть и борьбу с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует еще раз обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию на мировых рынках. Об этом он рассказал в ходе видеосвязи с экипажем МКС, сообщается на сайте Кремля.

«Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — сказал российский лидер.

Переговоры ОПЕК+ перенесли на пятницу из-за позиции Мексики
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Накануне Путин пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом и саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они обсудили сокращение добычи нефти. Президент США заявил, что разговор был очень позитивным, а Москва и Эр-Рияд больше не спорят и готовы к сделке.

В Кремле отметили, что стороны обсудили положение дел на рынке нефти с учетом переговоров в формате ОПЕК+. Лидеры России, США и Саудовской Аравии договорились координировать действия по стабилизации ситуации в торговле нефтью и снижению влияния перепада нефтяных цен на мировую экономику.

9 апреля состоялась видеоконференция ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, которая длилась девять часов. Стороны договорились продолжить беседу 10 апреля. Участники переговоров предварительно договорились снизить добычу на 10 млн барр. в день в мае и июне, с июля — на 8 млн барр., а с 1 января 2021 года и до апреля 2022 года — на 6 млн барр. в сутки. Стороны не смогли прийти к финальному соглашению из-за позиции Мексики, которая настаивала на сокращении добычи в стране на 400 тыс. барр. в сутки.

Теги: Владимир Путин, Дональд Трамп, цены на нефть
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