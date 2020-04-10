Путин заявил о плане дальше обсуждать с Трампом нефть и борьбу с COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует еще раз обсудить с американским коллегой Дональдом Трампом ситуацию на мировых рынках. Об этом он рассказал в ходе видеосвязи с экипажем МКС, сообщается на сайте Кремля.

«Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, и еще предстоят у нас разговоры на эту тему», — сказал российский лидер.

Накануне Путин пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом и саудовским королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Они обсудили сокращение добычи нефти. Президент США заявил, что разговор был очень позитивным, а Москва и Эр-Рияд больше не спорят и готовы к сделке.

В Кремле отметили, что стороны обсудили положение дел на рынке нефти с учетом переговоров в формате ОПЕК+. Лидеры России, США и Саудовской Аравии договорились координировать действия по стабилизации ситуации в торговле нефтью и снижению влияния перепада нефтяных цен на мировую экономику.