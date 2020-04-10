Ректор МГУ сообщил о заражении нескольких сотрудников вуза коронавирусом

Здание МГУ имени М.В. Ломоносова на Воробьевых горах (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

У нескольких сотрудников Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова обнаружили коронавирус. Об этом сообщил ректор университета Виктор Садовничий на заседании рабочей группы по организации обучения в условиях коронавируса, передаетТАСС.

По его словам, эти сотрудники уже не приходят в университет, но находятся в городе. «Но контактов с университетом не было за этот период», — отметил Садовничий.

С 17 марта МГУ перешел на дистанционное обучение для профилактики распространения коронавирусной инфекции.

В феврале из здания МГУ госпитализировали двух китайских студентов с повышенной температурой и симптомами ОРВИ.