В Москве госпитализировали двух студентов МГУ из Китая

Фото: Дарья Широкова для РБК

Двух студентов из Китая с повышенной температурой и признаками ОРВИ госпитализировали из здания МГУ, сообщили РБК в пресс-службе университета.

«Двух студентов из Китая с температурой 37,3 и признаками ОРВИ госпитализировали из Главного здания МГУ», — сообщили в пресс-службе.

В управлении Роспотребнадзора по Москве сообщили РБК, что в Инфекционную клиническую больницу № 1 ДЗМ госпитализировали одну студентку из общежития МГУ с признаками ОРВИ. Ее поместили в отдельный мельцеровский бокс для уточнения диагноза и проведения обследования.

«Состояние заболевшей средней степени тяжести, госпитализирована бригадой неотложной медицинской помощи», — сообщили в пресс-службе. Там добавили, что мероприятия по активному наблюдению и выявлению лиц с признаками ОРВИ среди студентов и туристов из Китая, находящихся на территории города Москвы, продолжаются.