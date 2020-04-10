В Коми сменился глава минздрава на фоне роста числа заболевших COVID-19

Дмитрий Березин (Фото: gov.rkomi.ru)

Врио главы Коми Владимир Уйба освободил от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

На должность министра здравоохранения республики и заместителя председателя правительства Коми назначена Виктория Филин.

Ранее республика вышла на третье место в России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, в регионе обнаружили 58 новых случаев. Всего в Коми на 10 апреля выявили 208 зараженных коронавирусом, по данным федерального оперативного штаба. Три человека с подтвержденным коронавирусом умерли, один выздоровел.

В нескольких больницах Коми были зафиксированы вспышки коронавируса. В конце марта на карантин закрыли Эжвинскую городскую больницу после того, как там нашли двух первых заболевших, позже число зараженных в медучреждении выросло до 76. 4 апреля карантин также ввели в Княжпогостской центральной районной больнице после смерти одного из пациентов с коронавирусом, 6 апреля коронавирусную инфекцию обнаружили у девяти человек из республиканской клинической больницы в Коми, писала «Новая газета».