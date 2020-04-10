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В Коми сменился глава минздрава на фоне роста числа заболевших COVID-19

Дмитрий Березин (Фото: gov.rkomi.ru)

Врио главы Коми Владимир Уйба освободил от должности министра здравоохранения республики Дмитрия Березина. Распоряжение опубликовано на сайте правительства региона.

На должность министра здравоохранения республики и заместителя председателя правительства Коми назначена Виктория Филин.

Коми вышла на третье место по числу новых случаев коронавируса за сутки
Общество

Ранее республика вышла на третье место в России по числу новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки, в регионе обнаружили 58 новых случаев. Всего в Коми на 10 апреля выявили 208 зараженных коронавирусом, по данным федерального оперативного штаба. Три человека с подтвержденным коронавирусом умерли, один выздоровел.

В России за сутки умерло рекордное число больных с коронавирусом
Общество

В нескольких больницах Коми были зафиксированы вспышки коронавируса. В конце марта на карантин закрыли Эжвинскую городскую больницу после того, как там нашли двух первых заболевших, позже число зараженных в медучреждении выросло до 76. 4 апреля карантин также ввели в Княжпогостской центральной районной больнице после смерти одного из пациентов с коронавирусом, 6 апреля коронавирусную инфекцию обнаружили у девяти человек из республиканской клинической больницы в Коми, писала «Новая газета».

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Коми, Минздрав
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