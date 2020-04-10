Коми вышла на третье место по числу новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Республика Коми заняла третье место по числу зарегистрированных случаев коронавируса за сутки. В регионе выявили 58 новых заболевших, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Республика обогнала Санкт-Петербург, где зафиксировали 35 новых зараженных. Город оказался на четвертом месте. На первой строчке находится Москва. В столице за сутки обнаружили 1124 заболевших. Второе место заняла Московская область, где зарегистрировали 182 новых зараженных.

По числу общих случаев заболевания Коми находится на четвертом месте. По данным оперштаба, в регионе выявили 208 зараженных, три человека умерли. В этом списке первое место также занимает Москва, где коронавирусом заразились 7822 человека и 50 скончались.