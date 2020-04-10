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Коми вышла на третье место по числу новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Hendrik Schmidt / dpa / Global Look Press

Республика Коми заняла третье место по числу зарегистрированных случаев коронавируса за сутки. В регионе выявили 58 новых заболевших, сообщили в оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Республика обогнала Санкт-Петербург, где зафиксировали 35 новых зараженных. Город оказался на четвертом месте. На первой строчке находится Москва. В столице за сутки обнаружили 1124 заболевших. Второе место заняла Московская область, где зарегистрировали 182 новых зараженных.

За сутки в России выявили 1786 новых случаев заражения коронавирусом
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По числу общих случаев заболевания Коми находится на четвертом месте. По данным оперштаба, в регионе выявили 208 зараженных, три человека умерли. В этом списке первое место также занимает Москва, где коронавирусом заразились 7822 человека и 50 скончались.

В закрытой на карантин больнице в Коми поставили еще 32 диагноза COVID-19
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Число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 12 тыс. человек, 94 заболевших умерли и 795 пациентов выздоровели.

В конце марта в больнице Эжвинского района Коми ввели карантин после того, как там обнаружили два случая заражения коронавирусом. К 1 апреля число заболевших выросло на 32 человека. Впоследствии оно увеличилось до 76 зараженных, сообщал врио главы республики Владимир Уйба.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Коми, коронавирус
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