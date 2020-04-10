Собянин назвал главную меру для поддержки бизнеса из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что главная мера поддержки предприятий из-за ситуации с коронавирусом — давать им возможность работать. Об этом он сообщил в интервью «РИА Новости».
«Их нужно поддерживать, давать возможность работать до тех пор, насколько это возможно. Закрыть никогда не поздно», — сказал он.
Собянин отметил, что у строительного комплекса — самый большой коэффициент привлечения людей и ресурсов. По его словам, он обеспечивает работой как тех, кто находится на стройке, так и проектировщиков и поставщиков комплектующих изделий. Мэр заявил, что в случае закрытия стройки, на которой работают 1 тыс. человек, работу могут потерять 3 тыс. человек.