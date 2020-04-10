Собянин назвал главную меру для поддержки бизнеса из-за коронавируса

Ранее в апреле Собянин отмечал, что в Москве невозможно остановить строительство жилья, метро и дорог, а также благоустройство города во время пандемии коронавируса. Он заявил, что таким образом сохранятся миллионы рабочих мест в столице и по всей России.

В начале апреля российское правительство утвердило перечень наиболее пострадавших от ситуации с коронавирусом отраслей. Заемщики из числа малого и среднего бизнеса, которые указаны в списке, могут обратиться к кредитору не позднее 30 сентября и потребовать изменить условия кредита. В перечень вошли авиаперевозки, турагентства, гостиничный бизнес, сферы общественного питания, дополнительного образования и ряд других областей. Помимо этого пострадавшие от вируса отрасли получат право на шестимесячный мораторий возбуждения дел о банкротстве.