В Москве еще 37 человек выздоровели от коронавируса

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве за сутки выздоровели еще 37 пациентов, которые прошли лечение от коронавирусной инфекции в столичных больницах. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает столичный оперштаб.

«Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 350 человек», — добавила вице-мэр.

В Московской области за 9 апреля из больниц выписали трех человек после получения отрицательного анализа на COVID-19. Таким образом, в Подмосковье число выздоровевших от коронавируса возросло до 69 человек.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил и город находится скорее у подножия этого пика.