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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля

В России число выявленных случаев заражения коронавирусом превысило 10 тыс., количество умерших от инфекции во всем мире приближается к 100 тыс. человек. Главное — в обзоре РБК
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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), на вечер 8 апреля число зараженных новым коронавирусом в мире превысило 1,436 млн человек (+82,8 тыс. за сутки). Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразилось уже свыше 1,601 млн человек, более 355 тыс. выздоровели.

  • Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (466 тыс.). Испания находится на втором месте (153 тыс.), Италия — на третьем (143,6 тыс.), на четвертом — Германия (118,2 тыс.), Франция (118,7 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, находится на шестом месте по числу случаев заражения (82 924, при этом 77,7 тыс. человек уже выздоровели).

  • Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 95 731 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии — 18 279. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 85,5 тыс. человек (6287 за сутки).

Ситуация в России

  • Количество выявленных за сутки заражений коронавирусом в России составило 1459 человек в 50 регионах страны. Общее количество россиян с положительным результатом тестов на COVID-19 превысило 10 тыс. человек.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о подножии пика коронавируса в Москве. По его словам, серьезные испытания еще впереди, поскольку заболеваемость еще не прошла даже середины пути до пика.
  • 84% россиян прекратили или стали реже видеться с друзьями из-за ситуации с коронавирусом, в Москве их доля достигла 90%. Также 69% граждан перестали или стали реже жать руки и обниматься при встрече, выяснил ВЦИОМ.

Ситуация в других странах

  • Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тыс. человек. По данным газеты Ouest-France, с 1 марта в больницах скончались 8044 человека, при этом издание уточнило, что 82% умерших были старше 70 лет.

  • В Китае за сутки выявили 42 новых случая заражения коронавирусом, при этом власти объявили, что 38 из них — ввозные, а местных всего четыре.
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покинул отделение интенсивной терапии, где он находился из-за заражения коронавирусом. Джонсона перевели в обычную палату.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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