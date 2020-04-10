Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 апреля

Лидером по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Хопкинса, остаются США (466 тыс.). Испания находится на втором месте (153 тыс.), Италия — на третьем (143,6 тыс.), на четвертом — Германия (118,2 тыс.), Франция (118,7 тыс.) — на пятом. Китай, где началась пандемия, находится на шестом месте по числу случаев заражения (82 924, при этом 77,7 тыс. человек уже выздоровели).

Всего в мире от коронавируса умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса, 95 731 человек. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии — 18 279. По данным ВОЗ, в мире от вируса скончались более 85,5 тыс. человек (6287 за сутки).