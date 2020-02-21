Политика , 21 фев, 02:20
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Российские истребители поднимались для перехвата дважды за неделю
Российские истребители дважды за последнюю неделю поднимались в воздух для перехвата иностранных летательных аппаратов на границе страны. Об этом сообщает газета «Красная звезда».
Как следует из инфографики издания, за этот период было зафиксировано 30 случаев воздушной разведки у границ России иностранными государствами. В 22 из них это были самолеты-разведчики, остальные восемь зарегистрированных фактов — беспилотные аппараты.
Нарушений государственной границы иностранными летательными аппаратами не было.
Всего за неделю российские пилоты провели 229 летных смен на 94 аэродромах.