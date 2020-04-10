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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв коронавируса во Франции превысило 12 тыс. человек

Порядка 12,7 тыс. человек умерли от коронавируса COVID-19 в медучреждениях Франции. Об этом свидетельствуют данные Национального агентства общественного здравоохранения страны (Santé Publique France).

Как уточняет газета Ouest-France, с 1 марта в больницах скончались 8044 человека. Среди них 82% умерших были старше 70 лет. С начала эпидемии во Франции выявлено 12 210 случаев заражения COVID-19. За сутки в больницах Франции выявили 412 смертельных случаев. Еще 4417 человек скончались в домах престарелых и других медико-социальных учреждениях страны.

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В марте на фоне распространения коронавируса во Франции запретили проводить мероприятия с численностью 1 тыс. человек. При этом, как отмечал министр здравоохранения Оливье Веран, исключением стали «полезные для нации» мероприятия, включая митинги и соревнования. 

Впоследствии президент Франции Эмманюэль Макрон поручил закрыть в стране все учебные заведения. По его словам, закрытие коснется 62 тыс. образовательных учреждений.

Первые случаи заражения коронавирусом во Франции выявили в середине января. Заболевание обнаружили у двух человек в районе Парижа и Бордо.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), численность зараженных коронавирусом во всем мире превысила 1,4 млн человек. Умерли более 85 тыс. человек.

Теги: Франция, коронавирус, жертвы
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