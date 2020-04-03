Минпросвещения не исключило возможности продления учебы в школах на лето

Дмитрий Глушко (Фото: edu.gov.ru)

Минпросвещения стремится завершить учебный год в установленные сроки, но все будет зависеть от распространения коронавирусной инфекции, заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко во время онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, у ведомства есть задача завершить учебный год в установленные сроки. «Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции», — уточнил Глушко.

Он сообщил, что в министерстве стремятся свести ситуацию к тому, чтобы школьникам не пришлось сокращать каникулы из-за ограничительных мер.

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий», — сказал замминистра.