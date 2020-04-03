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Пандемия коронавируса ,  
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Минпросвещения не исключило возможности продления учебы в школах на лето

Дмитрий Глушко (Фото: edu.gov.ru)

Минпросвещения стремится завершить учебный год в установленные сроки, но все будет зависеть от распространения коронавирусной инфекции, заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко во время онлайн-марафона «Домашний час» в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, у ведомства есть задача завершить учебный год в установленные сроки. «Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции», — уточнил Глушко.

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Он сообщил, что в министерстве стремятся свести ситуацию к тому, чтобы школьникам не пришлось сокращать каникулы из-за ограничительных мер.

«Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий», — сказал замминистра.

Глушко добавил, что ситуация с эпидемией коронавируса не приведет к тому, что школьники девятых и одиннадцатых классов массово останутся на второй год. 

27 марта Минпросвещения объявило о переносе начала основного этапа сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня, а аттестации ОГЭ для учеников девятых классов — с 22 мая на 9 июня. Стало известно и о переносе из-за коронавируса сроков сдачи досрочного этапа ЕГЭ.

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Все школы России с 23 марта ушли на трехнедельные внеплановые каникулы в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Обучение продолжается в дистанционном формате.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Теги: школьные каникулы, школы, коронавирус, Минпросвещения
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