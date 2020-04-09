Песков заявил об инициативе Путина использовать в речи фразу про половцев

По словам пресс-секретаря президента, Владимир Путин в обращении к населению из-за ситуации с коронавирусом лично решил напомнить о победах над половцами и печенегами

Владимир Путин во время совещания по борьбе с распространением коронавируса (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что президент лично добавил в свое выступление фразу про половцев и печенегов, передает корреспондент РБК.

«Это инициатива самого президента. Это слова сказанные самим президентом. Именно он добавил это в свое выступление», — уточнил Песков.

Президент Владимир Путин 8 апреля пообещал во время обращения к населению, что Россия одержит победу над коронавирусом вслед за победой над печенегами и половцами. «Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную», — заявил тогда Путин.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько корректен приведенный Путиным пример, поскольку нападению подвергалась территория, которая принадлежит современной Украине, Песков указал, что «печенеги терзали Киевскую Русь». «Послушайте, ну не забывайте, что территория, на которой находится Украина, была Киевской Русью. <...> Славянские племена, которые проживали к востоку Византии, они тоже доставляли много головной боли. Киевскую Русь вы же никуда не денете, не выкинете из истории», — заявил пресс-секретарь.