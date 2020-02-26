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Кремль пока не направил приглашение Зеленскому на парад Победы

Владимир Зеленский (Фото: Pavlo Gonchar / ZUMA / Global Look Press)

Приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве еще не высылали, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Рассылка приглашений продолжается, однако пока в отношении президента Украины ничего не могу сказать — нужно будет уточнять», — отметил пресс-секретарь президента.

В офисе Зеленского не нашли приглашения Москвы на парад Победы
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О том, что Москва планирует выслать Зеленскому такое приглашение, в августе 2019 года сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Однако позже, в конце января, Песков заявил, что не знает, останется ли оно в силе.

Причиной этому тогда стали слова Зеленского, поддержавшего Польшу, которая обвиняет СССР в участии в развязывании Второй мировой войны. Его высказывания вызывают лишь «сожаление и непонимание», заявлял тогда Песков. На вопрос о том, будет ли направлено приглашение Польше, пресс-секретарь отметил, что данный вопрос на повестке дня не вставал.

Теги: парад Победы, Владимир Зеленский, приглашение, Дмитрий Песков
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