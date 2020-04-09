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В Роскачестве дали рекомендации по хранению муки и круп дома

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Эксперты Роскачества дали советы по хранению муки и круп в домашних условиях после периода ажиотажного спроса на некоторые продукты во время пандемии коронавируса. Рекомендации опубликованы на сайте организации.

Продукты нужно хранить при комнатной температуре, желательно на нижних полках, подальше от прямых солнечных лучей, которые разрушают витамины и микроэлементы. Крупы не рекомендуется перемещать из одной температуры в другую, так как образующаяся из-за этого влажная среда благоприятна для появления вредных микроорганизмов. Для хранения лучше не использовать упаковку, которую могут прогрызть вредители. Муку и крупы стоит держать в герметичных емкостях, например, банках.

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Роскачество также советует прогреть крупы, чтобы гарантированно уничтожить возможных вредителей. Для этого крупу надо распределить тонким слоем по противню и отправьте в духовку на 2–5 минут при температуре примерно 80 градусов.

Главная причина порчи муки и крупы — это кислород, отмечают эксперты, и чем больше жиров в зерне, тем быстрее оно портится от его воздействия. Отмечается, что хуже всего из-за этого хранятся пшено, геркулес и овсяные хлопья. Если мука хранится более полугода, то ее качества могут ухудшиться с течением времени и повлиять на результат выпечки, предупредили эксперты.

В марте в России на фоне распространения коронавируса вырос спрос на крупы, макароны и консервы. С 20 марта из России временно запретили экспортировать все виды круп. Поставщики также предупредили ретейлеров о повышении оптовых цен на 10—20% из-за ажиотажа и роста курса доллара.  В конце месяца мэр Москвы Сергей Собянин отметил снижение ажиотажного спроса на продукты.

Теги: Роскачество, коронавирус, крупа, гречка
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