Собянин заявил о снижении ажиотажа в магазинах из-за коронавируса

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил снижение ажиотажного спроса на продукты из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала «ТВ Центр».

«Начинается достаточно серьезный спад спроса в магазинах», — сказал Собянин.

Мэр уточнил, что возникший в России ажиотаж на закупку продуктов может быть связан с демонстрацией в СМИ пустых полок продуктовых магазинов в других странах. По словам мэра, власти предвидели заранее ситуацию резкого выросшего спроса и попросили торговые продуктовые сети создать соответствующие запасы.

Ранее Собянин сообщил об отсутствии в Москве проблем с доставкой в продуктовые магазины и достаточном количестве продовольствия на столичных складах.

15 марта продуктовые ретейлеры сообщили об увеличении спроса на крупы, макароны и консервы на фоне пандемии коронавирусной инфекции.