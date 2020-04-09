Цена на нефть Brent превысила $33 перед встречей ОПЕК+

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Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent превысила $33, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 08:50 мск цена барреля нефти выросла более чем на 4,5% и составила $33,38. На максимуме она составляла $33,85. Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI возросла на свыше 8,7%, до $25,9 за барр.

Страны ОПЕК+ и другие нефтедобывающие государства 9 апреля должны начать консультации по сокращению добычи нефти. Источник в Минэнерго и представитель ведомства сообщили РБК, что Россия обсудит снижение добычи на 14% (примерно на 1,6 млн барр.). В соглашение могут войти США, Мексика, Канада, Норвегия и Бразилия.

По данным источника РБК, Россия готова снизить производство пропорционально доле в общей добыче, с учетом совместного снижения на 10 млн барр./сутки. Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщал, что Саудовская Аравия требовала от России сократить добычу более чем на 1,5 млн барр./сутки.