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Падение цен на нефть ,  
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Цена на нефть Brent превысила $33 перед встречей ОПЕК+

BRENT BR-5.20 $32,19 -2,6%
Фото: Ian Forsyth / Getty Images

Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent превысила $33, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

По состоянию на 08:50 мск цена барреля нефти выросла более чем на 4,5% и составила $33,38. На максимуме она составляла $33,85. Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI возросла на свыше 8,7%, до $25,9 за барр.

Трамп усомнился в возможности сократить добычу нефти в США
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Страны ОПЕК+ и другие нефтедобывающие государства 9 апреля должны начать консультации по сокращению добычи нефти. Источник в Минэнерго и представитель ведомства сообщили РБК, что Россия обсудит снижение добычи на 14% (примерно на 1,6 млн барр.). В соглашение могут войти США, Мексика, Канада, Норвегия и Бразилия.

По данным источника РБК, Россия готова снизить производство пропорционально доле в общей добыче, с учетом совместного снижения на 10 млн барр./сутки. Источник РБК, близкий к Кремлю, сообщал, что Саудовская Аравия требовала от России сократить добычу более чем на 1,5 млн барр./сутки.

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Однако американский президент Дональд Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти. По его словам, страна уже сократила добычу. Один из крупнейших производителей сланцевой нефти в США Continental Resources объявила о сокращении добычи на 30% в апреле, так как уменьшился спрос из-за коронавируса и обвала рынка.

Теги: стоимость нефти, ОПЕК+, нефть
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