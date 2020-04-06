Уйти, чтобы вернуться: почему России, ОПЕК и США трудно договориться

Главная проблема потенциальной нефтяной «сделки трех» — противоречия между теми производителями, которые смогут легко сократить, а потом восстановить добычу, и теми, кому новое сокращение грозит потерей доли рынка

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Рынок нефти оказался в качественно новой реальности, напоминающей о периоде Великой депрессии. В конце марта производители отдельных сортов американской нефти начали доплачивать покупателям — то есть цены на эти сорта стали отрицательными. 2 апреля стало известно и об отрицательном нетбэке по российской нефти Urals — ее стоимость в Европе не покрывает расходы на транспортировку и налоговые платежи. Появились новости, которые еще месяц назад не могли и присниться: глава правительства Белоруссии заявил о готовности закупить у России в апреле 2 млн т нефти по цене $4 за баррель.

Избыточное предложение

В этой ситуации страны — участницы ОПЕК+ пытаются восстановить хоть какой-то баланс на рынке. Но задача у них почти невыполнимая. Именно распад сделки ОПЕК+ в начале марта в сочетании с эффектом пандемии COVID-19 привел к обвалу нефтяных цен. С 1 апреля закончили действовать принятые в рамках сделки ограничения, и Саудовская Аравия подала сигналы о намерении увеличить объемы экспорта. Но главный фактор — снижение спроса: в мире уже более 3 млрд человек находятся в режиме домашней изоляции, автомобильный трафик сократился на 40–60% в Европе, США и других крупных экономиках. Во второй половине марта количество авиарейсов в мире сократилось на две трети. По данным Reuters, возникла проблема с парковкой самолетов: аэропорты не были на это рассчитаны. Хранилища авиакеросина быстро заполняются.

Проблема в том, что производители часто технологически не могут остановить добычу без риска потерять ее в будущем. Традиционный нефтяной бизнес предполагает крупные инвестиции на начальной стадии и долгий период функционирования скважин с низкими операционными издержками на горизонте 20–30 лет. Поэтому базовая стратегия производителей — как можно дольше не останавливать добычу, стараясь пережить трудные времена. Уровень операционных издержек (без налоговых платежей и роялти) у 90% мировой добычи находится в пределах $15 за баррель. При этом, когда возникает риск потери рынка, фактор себестоимости не всегда носит определяющий характер: часть производителей не могут уйти из-за высокой стоимости утилизации добычной инфраструктуры — как в случае морских буровых платформ. Если говорить языком экономики, предложение на рынке нефти обладает низкой эластичностью и медленно снижается в ответ на снижение спроса и цен на нефть.

В результате сейчас происходит быстрое заполнение хранилищ нефти и нефтепродуктов. В три—пять раз выросла стоимость аренды танкеров, которые используют для хранения дешевой нефти, чтобы выгодно продать ее в будущем. По последним оценкам, свободные мощности в мире при текущем дисбалансе 15–20 млн барр. в сутки будут заполнены за полтора-два месяца. Крупные мощности по хранению в основном расположены в странах-потребителях для хеджирования рисков перебоя с поставками.