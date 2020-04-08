СК завел уголовное дело о пожаре в московском доме престарелых

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в доме престарелых на западе Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного управления СК.

«По данным следствия, вечером 8 апреля в доме престарелых по улице 3-й Мякиненской в Москве, в котором находилось более 50 человек произошел пожар», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате пожара погибли два человека.

Сейчас на месте пожара работают криминалисты: опрашиваются свидетели, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Для определения причин пожара будут назначены экспертизы.