Случаи заражения COVID-19 за сутки выявили в 56 регионах России

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За минувшие сутки 1175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявили в 56 регионах России. Об этом говорится в заявлении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Первое место по числу зараженных коронавирусом занимает Москва (660), далее идут Московская область (95), Санкт-Петербург (34), Ленинградская область (32), Республика Марий Эл (27), Мурманская область (25), Краснодарский край (24), Нижегородская область (24).

Еще по 18 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Липецкой области, Коми и Ингушетии. Далее следуют Рязанская область (15), Ямало-Ненецкий автономный округ (11). По десять новых случаев выявили в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, еще девять — в Чувашии.

Случаи заражения COVID-19 также зафиксировали в Оренбургской области и Хабаровском крае, где заболевания выявили у восьми пациентов. По семь новых случаев зафиксировали в Мордовии и Бурятии, а также в Красноярском и Пермском краях, Курской и Тамбовской областях. По шесть зараженных приходятся на Северную Осетию и Алтайский край.

В список также вошли Чеченская Республика, Тульская, Свердловская и Сахалинская области — там выявили по пять случаев заражения COVID-19. Еще по четверо новых пациентов с COVID-19 приходятся на Белгородскую, Смоленскую, Тверскую, Вологодскую, Ростовскую области, а также на Калмыкию и Башкирию. По три случая заражения коронавирусом были выявлены в Ханты-Мансийском автономном округе, Еврейской автономной области и Забайкальском крае. Во Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областях, а также Карачаево-Черкесской Республике — по два случая заражения коронавирусом за сутки.

По одному случаю заражения COVID-19 выявили в Брянской, Калининградской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Курганской, Омской, Томской областях, а также в Дагестане, Хакасии, Якутии и Крыму.

Таким образом, общее число зараженных коронавирусом в 81 субъекте России составляет 8672 человека. Поправились 580 человек, умерли 63.