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Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мнение трех бывших послов США в Киеве о возможном возврате Крыма Украине и «выхода России» из военного конфликта в Донбассе ради снятия санкций является нереалистичным и во многом абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила. Это первое», — сказал он. Говоря о Крыме, представитель Кремля отметил, что «вопрос ни «если» ни «когда» не стоит, Крым — это часть России».

Песков также отметил превосходство бывших послов России. «Они гораздо более мудрые в своих работах», — пояснил он.

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса
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Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе. Дипломаты предположили, что ударивший кризис может заставить Кремль согласиться.

В конце марта генсек ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости отмены санкций из-за коронавирусной инфекции, поскольку, по его мнению, глобальная экономика может потерять из-за пандемии «триллионы долларов».

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Президент России Владимир Путин поддержал отказ от санкций, отметив, что прекращение торговых войн необходимо для обеспечения поставок медикаментов и необходимого оборудования.

В Кремле не раз называли вопрос о принадлежности Крыма решенным. Также Москва неоднократно опровергала участие своих регулярных войск в конфликте на востоке Украины.

Теги: Кремль, Крым, Украина, экс-посол
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