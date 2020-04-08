Кремль счел абсурдным мнение экс-послов США о возвращении Крыма

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Мнение трех бывших послов США в Киеве о возможном возврате Крыма Украине и «выхода России» из военного конфликта в Донбассе ради снятия санкций является нереалистичным и во многом абсурдным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«России нечего выходить с территории Донбасса, она никогда туда не заходила. Это первое», — сказал он. Говоря о Крыме, представитель Кремля отметил, что «вопрос ни «если» ни «когда» не стоит, Крым — это часть России».

Песков также отметил превосходство бывших послов России. «Они гораздо более мудрые в своих работах», — пояснил он.

Ранее три бывших американских посла в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор выразили мнение, что в условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и страны Европы могут предложить России снятие санкций в обмен на возврат Крыма Украине и прекращение конфликта на Донбассе. Дипломаты предположили, что ударивший кризис может заставить Кремль согласиться.