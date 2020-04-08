Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине. Такое мнение высказали три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в колонке для издания NPR.

По мнению экс-послов, распространение пандемии и вызванные ей экономические проблемы создают «неожиданную возможность» договориться с Москвой. «Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — говорится в публикации.

Указывается, что президент США Дональд Трамп совместно с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Москве прекратить конфликт на востоке Украины, а взамен отменить часть санкций. Базой договоренностей могут стать уже существующие минские договоренности, утверждают экс-дипломаты. Если Россия согласится передать Украине Крым, можно будет снять все ограничения, отмечается в публикации.

В последние годы переговоры по украинскому конфликту между Москвой и европейскими лидерами зашли в тупик, и в условиях коронавируса США могут сдвинуть процесс с мертвой точки, уверены авторы. «Именно сейчас Россия наиболее всего нуждается в отмене санкций», — отмечают они.



Ранее, 24 марта, о необходимости отмены санкций из-за коронавируса заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он указал, что глобальная экономика может потерять из-за пандемии «триллионы долларов», и поэтому страны должны отказаться от ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут препятствовать борьбе с заболеванием.

