Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 апреля
USD ЦБ: 75,46 (-0,95) Quote, 07 апр, 13:42
Курс евро на 8 апреля
EUR ЦБ: 82,01 (-0,62) Quote, 07 апр, 13:42
В Москве вылечились 48 пациентов с коронавирусом Общество, 10:51 Между творчеством и хаосом: как работать с неорганизованными талантами Pro, 10:51 За сутки в России выявили более 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом Общество, 10:49 СМИ узнали об увеличении втрое госзакупок без конкурса на фоне эпидемии Общество, 10:44 В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра Общество, 10:43 ЕС не договорился по плану помощи экономике на €500 млрд Политика, 10:40 Три человека пострадали при обрушении перекрытий здания в Кемерово Общество, 10:34 Роналдиньо перевели под домашний арест Спорт, 10:30 «Живой» бетон и кирпичи из канализации: эко-технологии в строительстве Зеленая экономика, 10:27  Врачи России и Италии начали прием в полевом госпитале в Бергамо Общество, 10:26 В марте доход майнеров упал на 25%. Добыча биткоина принесла $380 млн Крипто, 10:15 Что такое индустрия 4.0 и что нужно о ней знать Индустрия 4.0, 10:10  Новая ловушка для всех водителей. Как не нарваться на штраф Авто, 10:03 Медведев заявил о нежелании США вести честный диалог по СНВ-3 Политика, 10:01
Пандемия коронавируса ,  
0 

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

В условиях распространения коронавируса и падения цен на нефть США и лидеры европейских стран могли бы выступить с инициативой о снятии с России санкций и положить конец конфликту на Украине. Такое мнение высказали три бывших американских посла в Киеве — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — в колонке для издания NPR.

По мнению экс-послов, распространение пандемии и вызванные ей экономические проблемы создают «неожиданную возможность» договориться с Москвой. «Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — говорится в публикации.

Указывается, что президент США Дональд Трамп совместно с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Москве прекратить конфликт на востоке Украины, а взамен отменить часть санкций. Базой договоренностей могут стать уже существующие минские договоренности, утверждают экс-дипломаты. Если Россия согласится передать Украине Крым, можно будет снять все ограничения, отмечается в публикации.

В последние годы переговоры по украинскому конфликту между Москвой и европейскими лидерами зашли в тупик, и в условиях коронавируса США могут сдвинуть процесс с мертвой точки, уверены авторы. «Именно сейчас Россия наиболее всего нуждается в отмене санкций», — отмечают они.

В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Политика

Ранее, 24 марта, о необходимости отмены санкций из-за коронавируса заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он указал, что глобальная экономика может потерять из-за пандемии «триллионы долларов», и поэтому страны должны отказаться от ограничений на межгосударственную торговлю, которые могут препятствовать борьбе с заболеванием.

Путин предложил «вычистить политическую шелуху» санкций из-за COVID-19
Политика

26 марта в ходе онлайн-саммита G20 отказ от санкций поддержал президент России Владимир Путин. По словам главы государства, в условиях пандемии речь идет о жизни и смерти людей и поэтому следует «вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи». Путин отметил, что прекращение торговых войн и санкций необходимо для обеспечения поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий.

Теги: санкции, США, коронавирус
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 8 апреля
Общество
Медведев заявил о необходимости «очищенных от санкций» отношений стран
Политика
В ООН заблокировали резолюцию России о снятии санкций из-за коронавируса
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter