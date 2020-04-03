В Минобороны заявили об использовании La Stampa учебников по пропаганде

Итальянская газета La Stampa использует рекомендации из учебников по антисоветской пропаганде в материалах о помощи России Италии в связи с коронавирусом. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, говорится на станице ведомства в Facebook.

По его словам, издание пытается дискредитировать миссию России, которая вызвалась помочь итальянской стороне с помощью «натужных спекуляций». «La Stampa» в своих материалах манипулирует самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны», — сказал он.

Конашенков заявил, что газета «не брезгует использовать буквально все», что ее авторы выдумывают на основе «еще не истлевших» учебников по антисоветской пропаганде.

Генерал-майор отметил, что российские эпидемиологи вместе с итальянскими коллегами «круглыми днями уничтожают» коронавирус в 65 домах престарелых в Бергамо, а российские военные медики с итальянскими военнослужащими разворачивают отделения интенсивной терапии.